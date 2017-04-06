百胜中国第一季同店销售意外增长 股价在盘后劲升10%

路透4月5日 - 百胜中国控股(YUMC.N)公布季度同店销售意外上扬，因该公司扭转旗下必胜客餐厅表现的努力开始得到回报。

百胜中国股价在周三美国盘后交易跳涨10%。

百胜中国第一季同店销售增长1%。根据研究机构Consensus Metrix，分析师原先平均预估为下滑0.7%。

百胜中国原为百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)的获利与营收主力，于11月1日开始分拆为独立的控股公司进行交易。

必胜客的同店销售成长2%，为逾两年来首度增长。

为扭转必胜客的业务，百胜集团聘请外部专家解决各种问题，诸如送餐时间、数码化服务以及为某些餐厅规划较大用餐面积等。

肯德基同店销售增长1%，得益于中国农历新年以及肯德基进入中国30周年的促销活动。分析师原预计会下降2.4%。

百胜中国表示，仍有信心今年能够新开550-600家餐厅，扣除汇率因素后的营业利润可达双位数百分比增幅。

截止2月28日当季，百胜中国净利增长20.7%至1.75亿美元，合每股获利0.44美元，因中国自5月1日起推行的零售税结构改革，提高了餐厅的利润率。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预期每股获利0.38美元。

总营收下降1.5%至12.8亿美元，但还是优于分析师平均预估的12.7亿美元。(完)