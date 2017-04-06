百胜中国第一季同店销售意外增长 股价在盘后劲升10%

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透4月5日 - 百胜中国控股(YUMC.N)公布季度同店销售意外上扬，因该公司扭转旗下必胜客餐厅表现的努力开始得到回报。
百胜中国股价在周三美国盘后交易跳涨10%。
百胜中国第一季同店销售增长1%。根据研究机构Consensus Metrix，分析师原先平均预估为下滑0.7%。
百胜中国原为百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)的获利与营收主力，于11月1日开始分拆为独立的控股公司进行交易。
必胜客的同店销售成长2%，为逾两年来首度增长。
为扭转必胜客的业务，百胜集团聘请外部专家解决各种问题，诸如送餐时间、数码化服务以及为某些餐厅规划较大用餐面积等。
肯德基同店销售增长1%，得益于中国农历新年以及肯德基进入中国30周年的促销活动。分析师原预计会下降2.4%。
百胜中国表示，仍有信心今年能够新开550-600家餐厅，扣除汇率因素后的营业利润可达双位数百分比增幅。
截止2月28日当季，百胜中国净利增长20.7%至1.75亿美元，合每股获利0.44美元，因中国自5月1日起推行的零售税结构改革，提高了餐厅的利润率。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预期每股获利0.38美元。
总营收下降1.5%至12.8亿美元，但还是优于分析师平均预估的12.7亿美元。(完)
(编译 陈宗琦/郑茵 审校 徐文焰/张若琪)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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