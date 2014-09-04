百胜预估第三季中国同店销售降13%

路透9月3日 - 百胜集团(YUM.N)预计，第三季中国业务同店销售额料下降13%左右，且还将继续下滑。7月底该公司一家前供应商据称使用过期肉，由此引发的食品安全恐慌给公司业绩造成伤害。

该公司股价在美国市场周三盘后交易中下跌了近4%。

百胜在监管文件中表示，“7月21日出现有关百胜前供应商上海福喜食品处理不当的负面报导以来，百胜中国的肯德基和必胜客销售情况都受到了严重的负面影响。”

“虽然销售额已开始反弹，但仍不佳。”

百胜在公布截至8月31日的第三季财报时表示，公司将更新全年获利预期。中国市场销售额在该公司总营收中的比重占一半以上。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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