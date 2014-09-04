百胜预估第三季中国同店销售降13%

中国一行三会多措维护金融安全 银监会称将深入排查各类风险
路透北京5月4日 - 针对中共中央政治局近日就维护国家金融安全进行第四十次集体学习，新华社周四报道称，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷召开会议，明确2017年的工作重点，多举措维护国家金融安全，其中银监会称将深入排查银行业各类风险。
路透9月3日 - 百胜集团(YUM.N)预计，第三季中国业务同店销售额料下降13%左右，且还将继续下滑。7月底该公司一家前供应商据称使用过期肉，由此引发的食品安全恐慌给公司业绩造成伤害。
该公司股价在美国市场周三盘后交易中下跌了近4%。
百胜在监管文件中表示，“7月21日出现有关百胜前供应商上海福喜食品处理不当的负面报导以来，百胜中国的肯德基和必胜客销售情况都受到了严重的负面影响。”
“虽然销售额已开始反弹，但仍不佳。”
百胜在公布截至8月31日的第三季财报时表示，公司将更新全年获利预期。中国市场销售额在该公司总营收中的比重占一半以上。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月4日 - 针对中共中央政治局近日就维护国家金融安全进行第四十次集体学习，新华社周四报道称，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷召开会议，明确2017年的工作重点，多举措维护国家金融安全，其中银监会称将深入排查银行业各类风险。
路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，波动区间狭窄。交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价料无明显变化。
路透上海5月4日 - 上海证券交易所资本市场研究所最新报告建议，未来要实施穿透式监管，防止金融风险向实体经济传导；优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市，发挥资本市场服务实体经济应有的作用，促进上市公司持续提升经营质量。