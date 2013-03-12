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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 09:33 BJT

美国个股：百胜盘后跳涨6.6%，因2月中国同店销售意外上升2%

路透3月11日 - 肯德基母公司百胜集团(Yum Brands) 公布，2月在中国的同店销售意外上升2%，因为中国春节期间销售畅旺。这缓解了市场对食品安全问题可能导致其销售下滑的担忧。

上述销售业绩远优于预期，提振百胜股价在盘后交易中跳涨6.6%，至去年11月以来最高位72.32美元。Consensus Metrix访问的三位分析师之前预计，2月同店销售下降8.7%。

百胜周一亦称，中国市场第一季同店销售下滑20%，降幅小于之前预计的25%。

该公司上月发出预警称，预计中国销售大幅下滑将导致2013年获利萎缩，而不是增长，食品安全恐慌使其主要市场中国的一些鸡肉供应商身陷困境 。而且该公司亦称，预计肯德基中国同店销售将于第四季转升。

百胜在中国的最新业绩“似乎暗示回升可能比我们预想的更快些，”Bernstein Research分析师Sara Senatore称。

路透对中国社交媒体网站--微博一项新的分析显示，有关肯德基的愤怒帖数量有所减少，这说明公众对百胜问题鸡肉的怒火正在消退。

分析师称，虽然情势在朝正确的方向发展，但百胜在中国的危机还远远没有结束。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 程琳)
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