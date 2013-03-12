美国个股：百胜盘后跳涨6.6%，因2月中国同店销售意外上升2%

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透3月11日 - 肯德基母公司百胜集团(Yum Brands) 公布，2月在中国的同店销售意外上升2%，因为中国春节期间销售畅旺。这缓解了市场对食品安全问题可能导致其销售下滑的担忧。
上述销售业绩远优于预期，提振百胜股价在盘后交易中跳涨6.6%，至去年11月以来最高位72.32美元。Consensus Metrix访问的三位分析师之前预计，2月同店销售下降8.7%。
百胜周一亦称，中国市场第一季同店销售下滑20%，降幅小于之前预计的25%。
该公司上月发出预警称，预计中国销售大幅下滑将导致2013年获利萎缩，而不是增长，食品安全恐慌使其主要市场中国的一些鸡肉供应商身陷困境 。而且该公司亦称，预计肯德基中国同店销售将于第四季转升。
百胜在中国的最新业绩“似乎暗示回升可能比我们预想的更快些，”Bernstein Research分析师Sara Senatore称。
路透对中国社交媒体网站--微博一项新的分析显示，有关肯德基的愤怒帖数量有所减少，这说明公众对百胜问题鸡肉的怒火正在消退。
分析师称，虽然情势在朝正确的方向发展，但百胜在中国的危机还远远没有结束。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 程琳)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。