美国个股：百胜集团称禽流感疫情冲击4月中国销售，3月同店销售下滑

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透4月10日 - 肯德基母公司百胜集团(Yum Brands) 警告称，中国新出现的禽流感疫情将对4月同店销售构成严重冲击。该集团还公布中国市场3月同店销售大幅下滑，降幅超过预期，因受到另一项食品安全疑虑的持续影响。
“过去一周里，有关中国禽流感的报导给肯德基销售造成了明显的负面影响，”百胜集团在周三的一份监管文件中称。
不过，百胜集团并未对影响程度加以量化。
在百胜集团的整体营收中，中国市场的贡献超过一半。百胜在中国的近5,300家餐厅，大部分为肯德基。去年底时肯德基一小部分鸡肉中查出化学残留物，百胜已经因此在中国市场陷入困境。
“这将会给他们带来一些冲击。如果那些(禽流感死亡者)数字增加，那么影响时间可能会更久。”Edward Jones分析师Jack Russo称。
百胜集团旗下中国各家餐厅3月同店销售大跌13%，降幅高于Consensus Matrix调查的分析师预估均值的10%。
百胜集团在周三的文件中表示，该公司计划让消费者了解鸡肉在适当烹饪后可以安全食用。
肯德基2月中国销售为持平，曾令一些分析师认为情况已开始改善。
百胜集团的文件发布后，其股价在盘后交易时段下跌超过2%至65.20美元。在新禽流感疫情造成首批感染者死亡的消息公布前，百胜集团股价3月末时在72美元左右。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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