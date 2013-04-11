美国个股：百胜集团称禽流感疫情冲击4月中国销售，3月同店销售下滑

路透4月10日 - 肯德基母公司百胜集团(Yum Brands) 警告称，中国新出现的禽流感疫情将对4月同店销售构成严重冲击。该集团还公布中国市场3月同店销售大幅下滑，降幅超过预期，因受到另一项食品安全疑虑的持续影响。

“过去一周里，有关中国禽流感的报导给肯德基销售造成了明显的负面影响，”百胜集团在周三的一份监管文件中称。

不过，百胜集团并未对影响程度加以量化。

在百胜集团的整体营收中，中国市场的贡献超过一半。百胜在中国的近5,300家餐厅，大部分为肯德基。去年底时肯德基一小部分鸡肉中查出化学残留物，百胜已经因此在中国市场陷入困境。

“这将会给他们带来一些冲击。如果那些(禽流感死亡者)数字增加，那么影响时间可能会更久。”Edward Jones分析师Jack Russo称。

百胜集团旗下中国各家餐厅3月同店销售大跌13%，降幅高于Consensus Matrix调查的分析师预估均值的10%。

百胜集团在周三的文件中表示，该公司计划让消费者了解鸡肉在适当烹饪后可以安全食用。

肯德基2月中国销售为持平，曾令一些分析师认为情况已开始改善。