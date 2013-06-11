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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 07:54 BJT

美国个股：百胜集团中国店面5月销售下降19%，跌幅小于4月

路透6月11日 - 肯德基母公司--美国百胜集团 周二公布，5月中国店面销售估计下降19%，降幅小于4月。中国4月时出现禽流感疫情，令食客对鸡肉敬而远之。

5月销售情况符合八名分析师的平均预估。百胜股价在盘后交易中下跌1.3%至70.80美元。

百胜表示，其预期中国店面的销售在第四季将会增加。

不过，该公司预计全年每股盈余(EPS)将出现5%左右的降幅。

肯德基中国店面5月同店销售大跌25%，不过被必胜客销售增长12%所部分抵消。(完)

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