美国个股：百胜集团中国店面5月销售下降19%，跌幅小于4月

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透6月11日 - 肯德基母公司--美国百胜集团 周二公布，5月中国店面销售估计下降19%，降幅小于4月。中国4月时出现禽流感疫情，令食客对鸡肉敬而远之。
5月销售情况符合八名分析师的平均预估。百胜股价在盘后交易中下跌1.3%至70.80美元。
百胜表示，其预期中国店面的销售在第四季将会增加。
不过，该公司预计全年每股盈余(EPS)将出现5%左右的降幅。
肯德基中国店面5月同店销售大跌25%，不过被必胜客销售增长12%所部分抵消。(完)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)