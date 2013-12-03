美国个股：百胜集团称11月中国肯德基销售持平，明年料实现盈利增长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月3日 - 百胜集团 周一表示，在中国开业一年以上的肯德基餐厅11月销售强于预期，并预计2014年将再度取得每股盈利的增长。中国是其最大的市场。
公司11月总体在华同店销售增长1%，其中肯德基的销售持平，必胜客销售增长7%。
根据Consensus Metrix提供的数据，九位分析师的平均预期为，肯德基销售下降3.1%，必胜客销售增长8.8%。
百胜集团还预期，扣除特殊项目的2014年每股盈余至少增长20%。公司估计，扣除特殊项目的2013年盈利降幅在单位数高端至双位数低端。
百胜股价在美股盘后交易中下跌0.3%，报77.50美元。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。