百胜集团7月中国同店销售下滑幅度超预期

路透8月12日（记者 Lisa Baertlein） - 肯德基母公司百胜集团(YUM.N)周一公布的业绩显示，其7月中国同店销售下滑13%，超出市场预期，受累于食品安全担忧和禽流感爆发。

这对百胜集团来说是一种倒退，近几个月，百胜集团同店销售下滑的状况已经有所缓解。

百胜集团在美股盘后交易中股价下跌2.86美元或3.8%，报71.61美元。

Consensus Metrix的数据显示，分析师预期均值为7月中国同店销售下滑7.1%。

中国市场为百胜集团贡献超过半数的运营利润。

百胜集团高管曾多次表示，公司已经成功应对了在中国面临的危机。

百胜集团在周一的监管文件中称，预计第四季度中国同店销售回升。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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