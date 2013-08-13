百胜集团7月中国同店销售下滑幅度超预期

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透8月12日（记者 Lisa Baertlein） - 肯德基母公司百胜集团(YUM.N)周一公布的业绩显示，其7月中国同店销售下滑13%，超出市场预期，受累于食品安全担忧和禽流感爆发。
这对百胜集团来说是一种倒退，近几个月，百胜集团同店销售下滑的状况已经有所缓解。
百胜集团在美股盘后交易中股价下跌2.86美元或3.8%，报71.61美元。
Consensus Metrix的数据显示，分析师预期均值为7月中国同店销售下滑7.1%。
中国市场为百胜集团贡献超过半数的运营利润。
百胜集团高管曾多次表示，公司已经成功应对了在中国面临的危机。
百胜集团在周一的监管文件中称，预计第四季度中国同店销售回升。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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