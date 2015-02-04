百胜集团中国营收下滑幅度小于预期

路透2月5日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周三表示，第四季中国同店营收下滑幅度小于预期，带动其股价跳涨2.1%；百胜集团旗下拥有肯德基及必胜客等餐饮事业，而中国是该公司的最大市场，其目前正努力摆脱一小型供应商所造成的食品安全丑闻。

百胜集团12月27日止中国第四季同店营收及获利下滑16%，持续受到供应商使用过其肉品丑闻所打击。

不过其降幅小于Consensus Metrix调查分析师平均预估19.4%的跌幅，百胜集团盘后股价上涨1.51美元至75.16美元。

中国9月6日止的第三季同店销售下滑14%，第二季时为成长15%，第二季结束后约一个月时间，供应商食安丑闻在7月20日爆发。

百胜集团执行长Greg Creed表示，“虽然中国营收复苏持续较预期缓慢，我们仍认为随着行势好转的动能升温，2015下半年将表现强劲。”

百胜集团同时公布第四季净损为8,600万美元，每股亏损0.20美元，上年同期为录得净利3.21亿美元，每股0.70美元。

当季排除与小肥羊投资相关的减计、以及出售餐厅给经销商等特殊项目后，百胜集团在上一季的每股获利为0.61美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 利棣儿)

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