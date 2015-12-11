百胜在拆分中国业务并让其上市前 将返还股东62亿美元

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透12月10日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)表示，在拆分中国业务并让其在纽约证交所或者香港上市之前，该公司或将向股东返还至多62亿美元。
百胜称，资本返还将可能采取多种方式，包括股票回购、股权收购或特别股息。
该公司预计在2016年底之前拆分中国业务。百胜还表示，11月在中国的同店销售下滑约3%。
百胜在中国开设有6,900家餐馆，中国业务第三季在整体营业利润中的占比为54%，但同店销售过去五个季度有四个季度下滑。
不过，该公司称，目标是百胜中国从2017年起每股盈余(EPS)的年增长率达到15%左右。
百胜集团财务长Pat Grismer周四在一次投资者会议上表示，百胜中国的注册地点将在美国。
百胜集团股价周四收跌0.83%报73.19美元。
Grismer说，百胜中国今年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为10亿美元，拆分出中国业务后的“新百胜”EBITDA则为近20亿美元。
百胜援引资本回报计划表示，扣除中国业务后的公司持续杠杆比率约为EBITDA的五倍。目前该公司的债务与EBITDA规模相当。
百胜集团指出，将收到相当于在中国系统营收3%的许可费。这一比例处于分析师预估区间3-3.5%的低端。
分析师称，与4-6%的全球水平相比，中国专利授权费用较低，给了在该国开展业务的企业一些喘息空间。
该公司表示，预期2017年底时旗下96%的餐馆为加盟店，高于2014年底时的79%。
“4%的直营店比例应会令该公司与其他一些上市公司的作法一致，而我们认为这种作法是有利的，”野村证券分析师Mark Kalinowski在报告中写道。
多数美国快餐连锁店都在提高加盟店的比例，以降低成本。
百胜还表示，很快将开始塔可钟(Taco Bell)在中国的试营业。(完)
(编译 王兴亚/徐文焰；审校 张明钧/戴素萍)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
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路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。