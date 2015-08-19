百胜中国部门主管易人 维权投资者要求拆分中国业务

路透8月18日 - 百胜集团(Yum Brands) (YUM.N)周二宣布中国事业部更换领导人，与此同时维权投资者游说百胜剥离中国业务，而该业务是百胜营收和获利最大的增长点。

管理层调整的消息推动百胜股价在盘后上涨2.1%，至86美元。

百胜宣布，现年60岁的公司资深员工Micky Pant，将取代苏敬轼担任百胜中国事业部首席执行官。

苏敬轼在百胜工作26年，该公司成为在中国最大的西方餐饮连锁店，开设近7,000家餐厅，他立有汗马功劳。

Pant目前是肯德基的首席执行官，他将于周三上任承担新职务。

华尔街臆测百胜将剥离中国业务，百胜发言人Jonathan Blum对此不予置评。在被问及中国业务管理层调整是否是为此做准备时，Blum说：“不是。”

苏敬轼将担任执行顾问直到2016年2月，协助公司进行管理层交接。百胜称，苏敬轼将留任董事会董事。

百胜还宣布，将提拔今年44岁的Joey Wat担任肯德基中国的CEO，她之前担任肯德基中国总裁。58岁的Peter Kao将升任中国必胜客品牌的CEO，他之前为必胜客中国的高级副总裁兼品牌总经理。

一直敦促百胜剥离中国业务的对冲基金Corvex Management曾表示，中国业务会比百胜股价所反映的更值钱。

Corvex没有立即回覆寻求评论的征询。

百胜发言人Blum称，中国现有门店的销售情况在当前季度有明显提升。(完)

(编译 王丽鑫/白云; 审校 郑茵/张荻)

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