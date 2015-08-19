百胜中国部门主管易人 维权投资者要求拆分中国业务

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透8月18日 - 百胜集团(Yum Brands) (YUM.N)周二宣布中国事业部更换领导人，与此同时维权投资者游说百胜剥离中国业务，而该业务是百胜营收和获利最大的增长点。
管理层调整的消息推动百胜股价在盘后上涨2.1%，至86美元。
百胜宣布，现年60岁的公司资深员工Micky Pant，将取代苏敬轼担任百胜中国事业部首席执行官。
苏敬轼在百胜工作26年，该公司成为在中国最大的西方餐饮连锁店，开设近7,000家餐厅，他立有汗马功劳。
Pant目前是肯德基的首席执行官，他将于周三上任承担新职务。
华尔街臆测百胜将剥离中国业务，百胜发言人Jonathan Blum对此不予置评。在被问及中国业务管理层调整是否是为此做准备时，Blum说：“不是。”
苏敬轼将担任执行顾问直到2016年2月，协助公司进行管理层交接。百胜称，苏敬轼将留任董事会董事。
百胜还宣布，将提拔今年44岁的Joey Wat担任肯德基中国的CEO，她之前担任肯德基中国总裁。58岁的Peter Kao将升任中国必胜客品牌的CEO，他之前为必胜客中国的高级副总裁兼品牌总经理。
一直敦促百胜剥离中国业务的对冲基金Corvex Management曾表示，中国业务会比百胜股价所反映的更值钱。
Corvex没有立即回覆寻求评论的征询。
百胜发言人Blum称，中国现有门店的销售情况在当前季度有明显提升。(完)
(编译 王丽鑫/白云; 审校 郑茵/张荻)
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