中国订餐应用冲击百胜集团在华复苏

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月9日（记者 Adam Jourdan） - 随着中国经济放缓，越来越多想节省开支的人使用智能手机订餐应用，这给百胜集团(YUM.N)旗下的肯德基和必胜客等快餐连锁店带来很大麻烦。
上海学生李佳礼等人表示，手机能提供所有的就餐选择，无需出门。百胜集团的股价本周大跌，因远远未能达到其中国市场复苏目标。
“饿了么、美团、百度 ，一般哪个折扣大用哪个，现在用百度外卖用的多因为饿了么和美团没什么折扣了，”她说道。她称百度外卖目前最大的折扣在40%左右；这正是线上价格战的表现。
百胜集团本周在解释三季度中国同店销售仅增长2%的原因时提到送餐应用间的“野蛮战役”，而其预估增幅为9.6%。
“我们正在经历线上订餐应用的进入所带来的影响，我们认为这是短期的，但影响很大，”百胜集团首席财务官Pat Grismer在业绩发布后的电话会议上说道。
百胜集团的高管还提到了必胜客品牌市场营销不力，以及中国经济增长放缓影响消费者的非必需支出。业绩发布后百胜集团的股价大跌近20%。
“这样的应用可让市场公平，”订餐平台Bon App创始人兼首席执行官石柱表示。
百胜集团的高管们称，他们仍看好中国市场的长期前景。但投资者的担忧是百胜集团怎会遭到如此大的冲击，以及线上应用等负面因素是否会继续拖累市场。
“应用总会得以生存，至于背后的公司能否存活就不好说了，”送餐平台食派士的创始人Mark Secchia说道。
“这些人在下滑的市场中只会更加繁忙。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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