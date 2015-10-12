中国订餐应用冲击百胜集团在华复苏

路透上海10月9日（记者 Adam Jourdan） - 随着中国经济放缓，越来越多想节省开支的人使用智能手机订餐应用，这给百胜集团 旗下的肯德基和必胜客等快餐连锁店带来很大麻烦。

上海学生李佳礼等人表示，手机能提供所有的就餐选择，无需出门。百胜集团的股价本周大跌，因远远未能达到其中国市场复苏目标。

“饿了么、美团、百度 ，一般哪个折扣大用哪个，现在用百度外卖用的多因为饿了么和美团没什么折扣了，”她说道。她称百度外卖目前最大的折扣在40%左右；这正是线上价格战的表现。

百胜集团本周在解释三季度中国同店销售仅增长2%的原因时提到送餐应用间的“野蛮战役”，而其预估增幅为9.6%。

“我们正在经历线上订餐应用的进入所带来的影响，我们认为这是短期的，但影响很大，”百胜集团首席财务官Pat Grismer在业绩发布后的电话会议上说道。

百胜集团的高管还提到了必胜客品牌市场营销不力，以及中国经济增长放缓影响消费者的非必需支出。业绩发布后百胜集团的股价大跌近20%。

“这样的应用可让市场公平，”订餐平台Bon App创始人兼首席执行官石柱表示。

百胜集团的高管们称，他们仍看好中国市场的长期前景。但投资者的担忧是百胜集团怎会遭到如此大的冲击，以及线上应用等负面因素是否会继续拖累市场。

“应用总会得以生存，至于背后的公司能否存活就不好说了，”送餐平台食派士的创始人Mark Secchia说道。