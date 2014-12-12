百胜集团11月中国同店销售下滑15% 食品安全事件影响犹在

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透12月11日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周四表示，11月中国同店销售下降15%，但12月正在逐步改善。
“我们的首要任务是实现中国业务的好转，”执行长David Novak在公司投资者和分析师会议上称。
周二，百胜集团第二次下调了今年的获利预估，称因夏季供应商丑闻事件之后，中国销售恢复速度慢于预期。
百胜表示不计入特殊项目的2014全年度获利增幅料在“个位数中段”百分比。该公司今年稍早曾将成长预估自至少20%下调至6-10%。
Novak曾在10月表示，受到食品安全事件的影响，中国区销售需六到九个月才能恢复。(完)
(编译 洪曦; 审校 戴素萍)
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