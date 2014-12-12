百胜集团11月中国同店销售下滑15% 食品安全事件影响犹在

路透12月11日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周四表示，11月中国同店销售下降15%，但12月正在逐步改善。

“我们的首要任务是实现中国业务的好转，”执行长David Novak在公司投资者和分析师会议上称。

周二，百胜集团第二次下调了今年的获利预估，称因夏季供应商丑闻事件之后，中国销售恢复速度慢于预期。

百胜表示不计入特殊项目的2014全年度获利增幅料在“个位数中段”百分比。该公司今年稍早曾将成长预估自至少20%下调至6-10%。

Novak曾在10月表示，受到食品安全事件的影响，中国区销售需六到九个月才能恢复。(完)

(编译 洪曦; 审校 戴素萍)

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