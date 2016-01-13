百胜集团12月中国同店销售增长1% 得益于肯德基增长5%

独家：中国将恢复QDLP 可能表明资本外流担忧缓解--消息人士
路透香港5月19日 - 知情人士称中国最早将在6月，放开暂停了两年的外国基金境内筹资并投资海外的业务。这表明北京方面对于资本外流压力的担忧正在缓解。
路透1月12日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)表示，12月中国同店销售增长1%，其中肯德基增长5%。百胜集团正在剥离中国业务。
该公司表示，中国必胜客的同店销售下降11%。
百胜集团股价周二在盘后交易中上涨3.2%。该集团旗下品牌还包括塔可钟(Taco Bell)。
百胜集团预计，截至12月的第四季同店销售增长2%，其中肯德基增长6%，必胜客下降8%。
百胜集团曾在10月警告投资者，中国业务的业绩将继续波动，并称中国部门的第四季同店销售将持平或最多增长4%。
百胜集团预期在2016年底前剥离中国业务。
百胜集团预定在2月3日公布第四季财报。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
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路透北京5月19日 - 为建立购租并举的住房制度，规范住房租赁和销售行为，中国住房城乡建设部周五发布征求意见稿，鼓励发展规模化、专业化的住房租赁企业，规定住房租赁企业出租自有住房的，租赁期限不得低于三年。