百胜集团12月中国同店销售增长1% 得益于肯德基增长5%

路透1月12日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)表示，12月中国同店销售增长1%，其中肯德基增长5%。百胜集团正在剥离中国业务。

该公司表示，中国必胜客的同店销售下降11%。

百胜集团股价周二在盘后交易中上涨3.2%。该集团旗下品牌还包括塔可钟(Taco Bell)。

百胜集团预计，截至12月的第四季同店销售增长2%，其中肯德基增长6%，必胜客下降8%。

百胜集团曾在10月警告投资者，中国业务的业绩将继续波动，并称中国部门的第四季同店销售将持平或最多增长4%。

百胜集团预期在2016年底前剥离中国业务。

百胜集团预定在2月3日公布第四季财报。(完)