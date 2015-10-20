百胜集团准备分拆中国业务--彭博

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透10月20日 - 彭博报导指出，在百胜集团(YUM.N)的重大重组中，该公司准备分拆其中国和美国业务。
彭博援引知情人士称，分拆业务计划已进入深入阶段，可能在本月底前公布。
百胜集团上周任命维权投资者Keith Meister进入董事会，支持了该公司可能将分拆其中国业务的市场臆测。
执掌对冲基金Corvex Management的Meister已敦促百胜集团分拆中国业务，最新一季当中，中国分支为百胜集团贡献了57%的营收，以及54%的营业利润。百胜集团中国分支拥有6,900家餐馆。
彭博报导称，分拆细节尚未敲定，百胜集团可能仍决定保留其目前结构。该公司是肯德基、必胜客和塔可钟的母公司。
由于目前不在美国常规上班时间，路透未能立即联系到百胜集团代表就此置评。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数