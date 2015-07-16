百胜集团维持年度获利增长目标 无惧中国业务复苏缓慢

路透7月15日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)维持年度获利增长目标，尽管中国业务的复苏较预期缓慢。去年7月一则关于百胜集团的一家小供应商使用过期肉制品的电视报导，使其在中国市场的肯德基及必胜客连锁店受到打击。

百胜集团周三股价扳回稍早部分跌幅，但终场仍收低2.9%。该公司周二才公布营收连续四个季度下滑。

财务长Pat Grismer周三在财报后电话会议中表示，公司下半年获利需增长近30%，才能达成每股盈余(EPS)增长10%的目标。

“我们相信这是可以达成的。”Grismer指出，百胜集团60%的中国获利通常在下半年取得。

分析师平均预计，今年获利将增长12.6%。

Grismer预计今年全年中国同店销售增幅将处在个位数区间低端，且仍预计汇率因素将使全年EPS减少约5%。

但对于百胜集团能否超越今年的EPS目标，Jefferies分析师Andy Barish持怀疑态度。

他在报告中写道，“鉴于成本上的挑战，不利的汇率因素以及中国同店销售欠佳，我们认为EPS不太可能大幅增长10%。”(完)

(编译 张若琪/于春红；审校 张涛/许娜)

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