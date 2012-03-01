分析：百胜集团瞄准印度年轻食客 欲再现中国式成功

顾客在印度孟买郊区一家购物中心的肯德基连锁店就餐。（2012年2月29日）

路透洛杉矶/孟买2月28日电(记者 Lisa Baertlein/Nandita Bose)---印度孟买的Rati Motwani几乎每周末都会带自己7岁的女儿去一家快餐店就餐。

Motwani说道，西方快餐连锁店正日益受到追捧，并改变着印度老旧的饮食习惯。多数印度人依然不习惯外出就餐，且以扁豆和米饭作为主食。

33岁的Motwani称：“在如今的印度城市，皮萨和汉堡已取代扁豆和大米成为主食。这就是他们喜欢的食物。”

肯德基和必胜客的母公司百胜餐饮集团(YUM.N)希望这种西方快餐现象能够深入到更多印度人中，并试图再现该公司在中国取得的成功。中国市场目前对百胜集团的利润贡献率达到了一半。

通过对西方快餐的改良以更适应印度人的独特口味，百胜集团瞄准了印度的学生和年轻白领，对於该国的众多素食者，百胜集团推出了烤奶酪比萨饼以及蔬菜版的鸡腿堡。

到2020年，预计百胜集团将在印度开设2,000家餐厅，远远超过目前的374家。

百胜集团首席财务官Richard Carucci近期在接受路透采访时表示：“我将印度视为我们在21世纪最具活力的市场。”

但鲜有专家认为百胜在印度的业务拓展能像在中国那麽顺利。百胜目前在中国已经拥有4,500家餐厅。

但专家表示，印度的年轻人和流动人口的确会在2020年前为百胜提供足够的增长率，以抵消中国市场可能出现的放缓。

百胜今年将印度业务从其国际部门中分离出来，作为一个独立核算的部门，此举也反映出百胜对印度市场的信心。此前，得到百胜如此“厚待”的国家只有中国和美国。

根据联合国的预测，印度最早会在2025年赶上中国，成为世界人口最多的国家。

中国人口正呈现老龄化，而印度12亿人口中的60%还不足30岁，这对快餐连锁店可谓是一块肥肉。

Bernstein Research分析师Sara Senatore分析师援引一份数据分析称，印度人口目前在快餐食品方面的花销不大，但印度经济增长速度有望最早在2014年超过中国。

她表示：“在某种程度上，印度的增长会非常迅速，将成为推动百胜业务发展的巨大动力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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