百胜集团停止与问题鸡肉供应商合作

路透洛杉矶1月8日（记者 Lisa Baertlein） - 肯德基母公司百胜集团(YUM.N)称，已经停止与正在接受中国政府调查的鸡肉供应商的合作，尽管调查结果尚未公布。分析师预计百胜集团将渡过业务所受的这一冲击。

百胜集团周一警告称，中国政府调查其鸡肉供应商导致的负面公众形象对最新一个季度其中国销量的影响比预计的高。

尽管消费者的强烈反应导致12月底肯德基销量急剧下滑，华尔街分析师仍预计，随着媒体报导的力度减弱，百胜集团的业务将反弹。

“历史表明百胜集团能够渡过此类冲击。”Bernstein Research分析师Sara Senatore指出。

Senatore表示，2005年，百胜集团在中国停售肯德基部分产品，因含有食品中禁用的色素苏丹红。百胜集团的中国销量因此受到类似冲击，不过随后几个月出现反弹。

百胜集团称，正在配合中国政府对六和集团和盈泰集团两家鸡肉供应商的调查，这些供应商“只占肯德基产品供应的极小部分”。

百胜集团发言人Jonathan Blum周二对路透表示，该公司8月停止从六和集团购买鸡肉，并已停止从盈泰集团的一个屠宰场购买鸡肉。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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