肯德基今年拟在中国进一步提价

肯德基母公司百胜集团首席财务官Rick Carucci周二称，该公司计划2012年在中国提价，以抵消食品和人力成本上升，增强获利能力。2011年百胜就曾在中国提价，结果第四季同店销售意外大增21%。2011年全年同店销售上升19%，Carucci预计今年同店销售增幅将放缓，主要因为同比增长的难度更大。路透