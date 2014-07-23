百胜食品供应商OSI集团承认在上海工厂存在不当行为

路透芝加哥7月23日 - 总部在美国的肉类供应商OSI集团成为中国新一起食品安全丑闻的中心，该公司周三承认其上海工厂存在的问题。这些问题导致OSI丢掉了与全球快餐连锁巨头百胜的生意。

本周中国一个电视节目报导OSI旗下上海福喜食品有限公司的员工加工过期肉，以及掉在地上的肉。

“上海福喜的做法完全不能接受，”OSI执行长Sheldon Lavin称。

百胜周三表示，已经停止在中国、澳洲和美国采购OSI的食品。此前上海警方拘留了五名上海福喜的相关人员。据百胜称，OSI不是其主要供应商。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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