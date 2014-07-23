百胜食品供应商OSI集团承认在上海工厂存在不当行为

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透芝加哥7月23日 - 总部在美国的肉类供应商OSI集团成为中国新一起食品安全丑闻的中心，该公司周三承认其上海工厂存在的问题。这些问题导致OSI丢掉了与全球快餐连锁巨头百胜的生意。
本周中国一个电视节目报导OSI旗下上海福喜食品有限公司的员工加工过期肉，以及掉在地上的肉。
“上海福喜的做法完全不能接受，”OSI执行长Sheldon Lavin称。
百胜周三表示，已经停止在中国、澳洲和美国采购OSI的食品。此前上海警方拘留了五名上海福喜的相关人员。据百胜称，OSI不是其主要供应商。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。