（修正）百胜食品供应商福喜集团承认在上海工厂存在不当行为

(更正：将标题和内文中的“OSI集团”改为“福喜集团”)

路透芝加哥7月23日 - 总部在美国的肉类供应商福喜集团成为中国新一起食品安全丑闻的中心，该公司周三承认其上海工厂存在的问题。这些问题导致福喜集团丢掉了与全球快餐连锁巨头百胜的生意。

本周中国一个电视节目报导福喜集团旗下上海福喜食品有限公司的员工加工过期肉，以及掉在地上的肉。

“上海福喜的做法完全不能接受，”福喜集团执行长Sheldon Lavin称。

百胜周三表示，已经停止在中国、澳洲和美国采购福喜集团的食品。此前上海警方拘留了五名上海福喜的相关人员。据百胜称，福喜不是其主要供应商。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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