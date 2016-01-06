百胜集团执行董事长诺瓦克将在5月退休

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月5日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)称，公司执行董事长、前执行长诺瓦克(David Novak)计划在5月退休。
百胜集团表示，计划从董事会中任命一位非执行董事长。公司称将在股东年度大会上宣布这一任命。
现年63岁的诺瓦克也将退出公司董事会，但仍将是百胜集团和百胜中国的股东。
诺瓦克周二发表的声明称，“随着公司在2016年底之前拆分中国业务，并转换为两个强大的独立公司，这是我退休的最佳时机。”
他在1999年被任命为执行长，并在2000年成为集团董事长，2015年1月转为执行董事长。(完)
(翻译 张荻；审校 张若琪)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。