百胜集团执行董事长诺瓦克将在5月退休

路透1月5日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)称，公司执行董事长、前执行长诺瓦克(David Novak)计划在5月退休。

百胜集团表示，计划从董事会中任命一位非执行董事长。公司称将在股东年度大会上宣布这一任命。

现年63岁的诺瓦克也将退出公司董事会，但仍将是百胜集团和百胜中国的股东。

诺瓦克周二发表的声明称，“随着公司在2016年底之前拆分中国业务，并转换为两个强大的独立公司，这是我退休的最佳时机。”

他在1999年被任命为执行长，并在2000年成为集团董事长，2015年1月转为执行董事长。(完)