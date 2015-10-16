百胜集团维权股东Keith Meister加入董事会 盘后股价大涨

路透10月15日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周四表示，已任命维权投资者Keith Meister进入董事会，这令市场益发猜测该公司可能将分拆其中国业务，带动百胜集团股价在周四美股盘后交易中大涨近2%至70.55美元。

执掌对冲基金Corvex Management的Meister已敦促百胜集团分拆中国业务，最新一季当中，中国分支为百胜集团贡献了57%的营收，以及54%的营业利润。百胜集团中国分支拥有6,900家餐馆。

Corvex是百胜集团最大股东之一，持有该公司近5%的普通股。对Meister的任命于10月16日生效。

百胜集团称，其董事会和管理层接近完成对战略方案的审视，其中包括与公司架构相关的方案，并将很对外公布结果。

“过去几个月我们已与董事会和管理层进行了建设性对话，”Meister在声明中称。“我希望与董事会及管理层合作，迅速敲定能为股东带来价值的计划。”

百胜集团还下调2015年经调整后的获利预估，指因中国市场动荡，而且面临强势美元的压力。该公司是肯德基、必胜客和塔可钟的母公司。

百胜集团目前预计，全年经调整后的每股盈余(EPS)较上年同期持平至录得较低的个位数百分比增幅。此前该公司表示，预计增幅为较低的个位数。

百胜集团当前预计第四季现有餐馆营收持平至上升4%。该公司已开始走出食品丑闻阴影。肯德基表现料将优于必胜客餐厅。

全年来说，百胜集团预计中国分支的同店餐馆营收将以较低的个位数百分比下降。(完)