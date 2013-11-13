肯德基必胜客10月在华营收喜忧参半

路透11月12日 -肯德基和必胜客母公司百胜集团(YUM.N)周二表示，10月在华同店销售下降5%，该公司努力从中国这一最重要市场的鸡肉安全恐慌和禽流感爆发中复苏。

10月营收包括肯德基估计7%的降幅和必胜客10%的升幅。Jefferies & Co分析师AndyBarish表示，肯德基业绩比分析师预期要差，但必胜客表现较好。

百胜集团高管曾预计第四季其在华餐厅营收将反弹，但9月在华餐厅营收下降11%后，这些高管将复苏时间延长。

百胜集团执行长DavidNovak曾于10月9日表示，集团仍必须让中国食客完全相信肯德基餐厅的食品是安全的，他并预计2014年将是“强力反弹的一年”。

百胜集团在周二美股盘后交易中持平于71.49美元。(完)

(编译 于春红; 审校 侯向明)

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