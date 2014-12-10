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国际财经 | 2014年 12月 10日 星期三 08:25 BJT

百胜集团再度调降年度获利预估 因中国业务复苏缓慢

路透12月9日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)二度调降全年度获利预估，因7月在中国爆出食品安全问题后，在华销售复苏慢于预期。

该公司股价于常规交易时段收低1.62%，报75.22美元；在盘后交易中重挫6.5%。

百胜表示预计2014全年度获利增幅在“个位数中段”百分比。

该公司今年稍早曾将成长预估自至少20%下调至6-10%。

百胜周二表示，预计2015年度获利增幅至少有10%，并预期中国业务营业利润至少增长15%。(完)

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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