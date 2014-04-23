百胜集团第一季中国同店销售增长9%

路透4月22日 - 百胜集团(YumBrands)(YUM.N)周二表示，第一季在中国同店销售增长9%，摆脱了去年受禽流感以及食品安全忧虑导致的鸡肉需求骤减影响。

该公司股票在盘后交易中上涨3.8%，报80.40美元。百胜的营收一半以上来自中国市场。

百胜旗下的肯德基同店销售成长11%，必胜客同店销售增加8%。

Consensus Metrix访问的分析师原预估，百胜在中国同店销售增长9.4%。

百胜集团董事长兼执行长DavidNovak在一份声明中称，“展望未来，我们在中国市场有着坚实的基石，每个部门都在拉动今年以及之后的销售和获利增长。”

公司发言人Jonathan Blum告诉路透，肯德基在中国的第一季业绩受到启用中国当红明星助阵的炸鸡促销提振。

百胜公布截至3月22日的第一季净利为3.99亿美元，或每股盈余(EPS)0.89美元，而去年同期两个分别为3.37亿美元和0.74美元。

百胜重申2014年EPS增幅至少为20%的预估。该集团将在周三上午与金融分析师举行电话会议。(完)

(编译 石冠兰 审校 徐文焰)

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