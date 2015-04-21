百胜集团执行长称中国业务正在复苏 预期全年业绩强劲

路透4月21日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周二表示，在其最大市场中国的业务正在恢复，中国部门今年将录得强劲业绩。百胜集团旗下拥有肯德基及必胜客等餐饮事业，中国是该公司的最大市场，此前一家小供应商使用过期肉制品的丑闻使得其在中国市场受到打击。

百胜集团关于中国业务的评论，激励其股价在盘后交易中大涨4.5%至84.52美元。中国是该集团最大的营收与获利来源。

百胜集团表示，第一季中国同店营收降幅小于预期，期间公司努力摆脱食品安全丑闻的影响。去年美国肉类供应商福喜集团(OSI Group)OSIGP.UL旗下上海福喜被控使用过期肉并修改生产日期。上海福喜是百胜集团的一家小供应商，却是麦当劳(MCD.N)的主要供应商。

百胜集团执行长Greg Creed在声明中表示，在中国“继续取得业务发展”，并维持原来的获利预期。

Creed表示，“全年每股盈余将至少成长10%，下半年的中国业务将会十分强劲，各部门都在大力进行品牌建设。”

百胜第一季的中国同店营收减少12%，因上海福喜丑闻事件余波未平。百胜是中国市场最大的西方快餐品牌，有近6,850家店面。

Consensus Metrix调查中，分析师原本预期中国同店营收将减少14.4%。

百胜第四季和第三季中国同店营收分别下滑16%和14%，第二季为成长15%，之后于7月20日爆出供应商丑闻事件。

“虽然慢，但肯定是在好转，”Edward Jones分析师Jack Russo在谈及百胜的中国业务时表示，“还有很长的路要走。”该公司在两年中两次受创于食品安全风波。

百胜发言人Jonathan Blum表示，中国消费者观念有所改善，肯德基继续推出优质咖啡，也令公司在中国的营收受到提振。

百胜第一季净利较上年同期下降逾9%至3.62亿美元，合每股盈余(EPS)0.81美元。

外币汇兑令第一季营业利润减少2,000万美元。第一季营收从27.2亿美元降至26.2亿美元。

百胜周三早上将与投资者和分析师召开电话会议。

百胜中国业务第一季业绩只涵盖1月和2月，百胜第一季业绩为从12月26日至3月21日。(完)

(编译 张涛/戴素萍/杜明霞；审校 郑茵/许娜)

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