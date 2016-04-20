百胜中国业务第一季营收增速超预期 有利该部门拆分计划

路透4月20日 - 百胜(YUM.N)第一季中国业务营收增长速度超过华尔街预期，得益于中国新年期间炸鸡桶促销活动，这对该公司拆分中国业务的计划是个好迹象。

百胜第一季获利也超过分析师预估，该公司还将今年核心业务营业利润增幅预估从10%上调至12%。百胜股价在盘后交易中涨3.8%至85.67美元。

中国业务是百胜利润增长的主要推动力，投资者关注百胜会如何拆分该业务，以及作价多高。

“随着同店销售加速，百胜中国会有不错的估值，”Hedgeye风险管理公司餐饮业分析师Howard Penney表示。

百胜周三公布第一季财报，称中国店面第一季同店销售增长6%。

中国肯德基餐厅同店销售增长12%，必胜客营收则下降12%。分析师原本预期分别为增长5.5%和下降3.7%。肯德基在百胜中国7,205家店面中占绝大多数。

百胜还表示，中国业务剥离有望在年底前完成。百胜旗下品牌包括肯德基、必胜客和塔可钟(Taco Bell)。

该公司第一季总营收持稳在26亿美元。净利增至3.91亿美元，稀释后每股盈余为0.93美元，上年同期分别为3.62亿美元和0.81美元。经调整后每股盈余为0.95美元，超过汤森路透I/B/E/S计算的华尔街预期0.83美元。

百胜股价今年迄今涨13%，超过标普500指数.SPX以及星巴克(SBUX.O)和麦当劳(MCD.N)的表现。(完)