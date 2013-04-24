美股业绩： 百胜集团第一季获利好于预期，即便中国市场受到禽流感忧虑拖累

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透4月23日 - 肯德基母公司百胜集团（Yum Brands） 周二称，季度获利降幅低于华尔街预期，即便中国市场营收大幅下降，公司股价受该消息推动上涨近6%。
基于第一季业绩强于预期，该公司并维持今年获利预估不变。
百胜第一季中国同店销售下降20%，与预期相符，公司警告对可能爆发禽流感的担忧将持续打压销售，目前公司销售尚在从食品安全事件的打击中艰难复苏。
百胜的整体营收逾一半来自中国市场，其在该市场约有近5,300家餐厅，其中主要为肯德基。
但百胜集团仍预计中国市场营收将会反弹，今年在中国将新增700家餐厅。
百胜集团执行长David Novak在声明中表示，“从以往经历看，禽流感对营收的影响起初主要在肯德基，但相对短暂。”
百胜第一季净利降至3.37亿美元，或每股盈余0.72美元，上年同期分别为4.58亿美元和0.96美元。
扣除特殊项目后的第一季每股盈余为0.70美元，比汤森路透I/B/E/S分析师预估均值高0.1美元。
受到第一季业绩好于预期的激励，公司仍坚持全年每股盈余下降5%左右的预估。
百胜股价周二收低1.11美元至64.15，而在盘后交易中上涨3.87美元至68.02美元。(完)
(翻译 张荻 审校 于春红)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
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