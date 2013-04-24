美股业绩： 百胜集团第一季获利好于预期，即便中国市场受到禽流感忧虑拖累

路透4月23日 - 肯德基母公司百胜集团（Yum Brands） 周二称，季度获利降幅低于华尔街预期，即便中国市场营收大幅下降，公司股价受该消息推动上涨近6%。

基于第一季业绩强于预期，该公司并维持今年获利预估不变。

百胜第一季中国同店销售下降20%，与预期相符，公司警告对可能爆发禽流感的担忧将持续打压销售，目前公司销售尚在从食品安全事件的打击中艰难复苏。

百胜的整体营收逾一半来自中国市场，其在该市场约有近5,300家餐厅，其中主要为肯德基。

但百胜集团仍预计中国市场营收将会反弹，今年在中国将新增700家餐厅。

百胜集团执行长David Novak在声明中表示，“从以往经历看，禽流感对营收的影响起初主要在肯德基，但相对短暂。”

百胜第一季净利降至3.37亿美元，或每股盈余0.72美元，上年同期分别为4.58亿美元和0.96美元。

扣除特殊项目后的第一季每股盈余为0.70美元，比汤森路透I/B/E/S分析师预估均值高0.1美元。

受到第一季业绩好于预期的激励，公司仍坚持全年每股盈余下降5%左右的预估。

百胜股价周二收低1.11美元至64.15，而在盘后交易中上涨3.87美元至68.02美元。(完)