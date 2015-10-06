美国个股：百胜集团调降全年获利预估，股价重挫17%

“中国业务恢复的速度比预期慢，”执行长Greg Creed在一份声明中称。

一名发言人也表示，必胜客欢乐餐厅营销失误也导致最近一季度中国业务表现令人失望。

“由于中国业务全年预估下降，加上额外的汇率变动冲击，我们现预期2015年(每股盈余(EPS))增幅远低于我们至少10%的目标，”Creed称。

在截止9月5日的第三季，美元走强令百胜营业利润缩水2,900万美元。该公司有很大比例的营收来自美国以外市场。

百胜公布第三季营收34.3亿美元，扣除特殊项目的EPS为1美元。两者都逊于华尔街预期。

对冲基金Corvex Management一直在施压百胜拆分在中国的业务，称其价值将超过百胜股价所显示的水平。百胜在中国拥有6,900家餐厅。未能立即联系到Corvex置评。