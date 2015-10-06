美国个股：百胜集团调降全年获利预估，股价重挫17%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“中国业务恢复的速度比预期慢，”执行长Greg Creed在一份声明中称。
一名发言人也表示，必胜客欢乐餐厅营销失误也导致最近一季度中国业务表现令人失望。
“由于中国业务全年预估下降，加上额外的汇率变动冲击，我们现预期2015年(每股盈余(EPS))增幅远低于我们至少10%的目标，”Creed称。
在截止9月5日的第三季，美元走强令百胜营业利润缩水2,900万美元。该公司有很大比例的营收来自美国以外市场。
百胜公布第三季营收34.3亿美元，扣除特殊项目的EPS为1美元。两者都逊于华尔街预期。
对冲基金Corvex Management一直在施压百胜拆分在中国的业务，称其价值将超过百胜股价所显示的水平。百胜在中国拥有6,900家餐厅。未能立即联系到Corvex置评。
百盛股价盘后重挫至69.15美元，收盘时报83.42美元。(完) (编译 陈宗琦/王丽鑫；审校 许娜/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”