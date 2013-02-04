美股业绩: 百胜集团第四季净利同比下降,预计2013年EPS下降

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透2月4日 - 肯德基母公司百胜集团(Yum Brands) 周一警告称,预计2013年获利将萎缩,而不是增长,因食品安全恐慌使其主要市场中国的一些鸡肉供应商身陷困境.该公司股价跌逾6%.
百胜集团公布中国同店第四季营收下降6%,因受关于鸡肉供应的"负面宣传"影响.该公司逾一半的整体营收和营业利润来自中国.
公司中国业务在1月持续受到打击,1月中国同店销售下降37%,包括肯德基销售下降41%,必胜客下降15%.
因此,百胜集团预计2013年每股盈余(EPS)将以"4-7"的百分比下降.该集团此前预计2013年EPS至少增长10%.
百胜集团在中国拥有近5,300家餐馆,其中多数为肯德基.
Edward Jones分析师Jack Russo像许多其他人一样,预计该公司最终将咸鱼翻身.他称,"投资者无疑需要一些耐心."
Consensus Metrix调查的分析师预计,百胜集团第一季中国同店销售将下降9.3%,今年稍后将恢复稳定.
该公司第四季净利降至3.37亿美元,合每股盈余(EPS)0.72美元,上年同期分别为3.56亿美元和0.75美元.
扣除特殊项目后,百胜集团EPS为0.83美元,比汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估高出0.01美元.
第四季总营收增至41.5亿美元,上年同期为41.1亿美元.(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。