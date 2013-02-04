美股业绩: 百胜集团第四季净利同比下降,预计2013年EPS下降

路透2月4日 - 肯德基母公司百胜集团(Yum Brands) 周一警告称,预计2013年获利将萎缩,而不是增长,因食品安全恐慌使其主要市场中国的一些鸡肉供应商身陷困境.该公司股价跌逾6%.

百胜集团公布中国同店第四季营收下降6%,因受关于鸡肉供应的"负面宣传"影响.该公司逾一半的整体营收和营业利润来自中国.

公司中国业务在1月持续受到打击,1月中国同店销售下降37%,包括肯德基销售下降41%,必胜客下降15%.

因此,百胜集团预计2013年每股盈余(EPS)将以"4-7"的百分比下降.该集团此前预计2013年EPS至少增长10%.

百胜集团在中国拥有近5,300家餐馆,其中多数为肯德基.

Edward Jones分析师Jack Russo像许多其他人一样,预计该公司最终将咸鱼翻身.他称,"投资者无疑需要一些耐心."

Consensus Metrix调查的分析师预计,百胜集团第一季中国同店销售将下降9.3%,今年稍后将恢复稳定.

该公司第四季净利降至3.37亿美元,合每股盈余(EPS)0.72美元,上年同期分别为3.56亿美元和0.75美元.

扣除特殊项目后,百胜集团EPS为0.83美元,比汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估高出0.01美元.

第四季总营收增至41.5亿美元,上年同期为41.1亿美元.(完)