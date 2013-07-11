美股业绩：百胜集团第二季获利低于上年同期，但中国业务明显反弹

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透7月10日 - 肯德基母公司百胜集团 周三公布，中国市场6月营收降幅低于预期，此前因食品安全恐慌和禽流感爆发而导致销售大幅下降，如今显现复苏迹象。
百胜集团中国店面6月营收估计下降10%，降幅低于5月。中国市场6月业绩将被纳入当前第三季业绩中。中国是百胜集团最重要的业务部门。
百胜集团中国分公司的5月营收估计下降19%。
该集团执行长David Novak在声明中称，“中国销售一如预期正在回升。中国围绕禽流感的广泛媒体报导已减弱，肯德基的同店销售在明显改善。”
Novak表示，“随着肯德基销售持续反弹，我们预计在中国的强劲势头将延续至2014年。”
在周三常规时间交易中，百胜集团于纽约证交所收报72.36美元，在盘后交易中上涨0.5%，至72.75美元。
百胜集团第二季获利为2.81亿美元，合每股盈余(EPS)0.61美元，低于上年同期的3.31亿美元和0.69美元。
未计特殊项目在内，第二季EPS为0.56美元，较汤森路透I/B/E/S收集的分析师平均预估高出0.02美元。
尽管百胜集团第二季正式结束是在6月15日，但旗下中国分公司的第二季于5月31日结束。
百胜集团重申之前的预估，即全年EPS下降约5%左右。(完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。