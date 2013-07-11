美股业绩：百胜集团第二季获利低于上年同期，但中国业务明显反弹

路透7月10日 - 肯德基母公司百胜集团 周三公布，中国市场6月营收降幅低于预期，此前因食品安全恐慌和禽流感爆发而导致销售大幅下降，如今显现复苏迹象。

百胜集团中国店面6月营收估计下降10%，降幅低于5月。中国市场6月业绩将被纳入当前第三季业绩中。中国是百胜集团最重要的业务部门。

百胜集团中国分公司的5月营收估计下降19%。

该集团执行长David Novak在声明中称，“中国销售一如预期正在回升。中国围绕禽流感的广泛媒体报导已减弱，肯德基的同店销售在明显改善。”

Novak表示，“随着肯德基销售持续反弹，我们预计在中国的强劲势头将延续至2014年。”

在周三常规时间交易中，百胜集团于纽约证交所收报72.36美元，在盘后交易中上涨0.5%，至72.75美元。

百胜集团第二季获利为2.81亿美元，合每股盈余(EPS)0.61美元，低于上年同期的3.31亿美元和0.69美元。

未计特殊项目在内，第二季EPS为0.56美元，较汤森路透I/B/E/S收集的分析师平均预估高出0.02美元。

尽管百胜集团第二季正式结束是在6月15日，但旗下中国分公司的第二季于5月31日结束。