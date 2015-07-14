百胜集团营收连续四个季度下滑 在中国市场仍未翻身

路透7月14日 - 百胜集团(Yum Brands) (YUM.N)公布营业收连续第四季下滑，在中国市场仍未走出食品丑闻的阴影。百胜集团旗下拥有肯德基及必胜客等餐饮事业，中国是该公司的最大市场。

百胜集团股价在周二盘后交易中下跌约1%，报91美元。

去年7月一则关于百胜集团的一家小供应商使用过期肉制品的电视报导，使其在中国市场的肯德基及必胜客连锁店受到打击。

第二季在中国的同店销售较上年同期下降10%。而据调研公司Consensus Metrix，分析师先前的预期是下降8.40%。

除中国市场发展不顺外，担心高热量食物的美国人更多选择健康食品，百胜在美国市场已不敌Shake Shack(SHAK.N)和Chipotle Mexican Grill(CMG.N)这些后来居上的竞争对手。

百胜5月时曾表示，旗下连锁餐饮店必胜客和塔可钟(Taco Bell)将停止在食物中使用人工色素和香料，试图能挽回食客。

据汤森路透I/B/E/S，百胜截止7月14日第二季营收较上年同期减少3%至31.1亿美元，逊于分析师平均预期的31.9亿美元。

第二季净利减少30%至2.35亿美元，合每股盈余0.53美元，上年同期分别为3.34亿美元和0.73美元。

扣除特殊项目后的每股盈余为0.69美元，超过分析师平均预期的0.62美元。

百胜股价周二在纽约证交所收报91.99美元。(完)

(编译 张涛/孙茉莉; 审校 郑茵)

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