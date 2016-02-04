百胜集团第四季全球销售增长6% 中国业务支撑同店销售

路透2月3日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)公布第四季全球销售取得增长，得益于中国市场强劲销售。该公司即将剥离中国业务。

百胜集团宣布，第四季全球销售跳增6%。中国同店销售增长2%，中国肯德基品牌同店销售增幅为6%。

根据研究公司Consensus Metrix，分析师对中国同店销售的平均预估为增长1.9%。

百胜集团去年10月表示，计划分拆旗下举足轻重的中国业务。这部分业务受到食品丑闻以及营销失误的困扰。百胜集团面临着近期加入公司董事会的维权股东的压力。

“我们将会完成中国业务的分拆，”公司执行长Greg Creed说。

公司宣布第四季录得净利2.75亿美元，合每股盈余0.63美元，优于上年同期的亏损8,600万美元或每股亏损0.20美元。

扣除特殊项目后的每股盈余为0.68美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师的预估值为0.66美元。

总体营收下降1.2%至39.5亿美元，不及分析师预测的40.2亿美元。(完)