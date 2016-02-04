百胜集团第四季全球销售增长6% 中国业务支撑同店销售

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透2月3日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)公布第四季全球销售取得增长，得益于中国市场强劲销售。该公司即将剥离中国业务。
百胜集团宣布，第四季全球销售跳增6%。中国同店销售增长2%，中国肯德基品牌同店销售增幅为6%。
根据研究公司Consensus Metrix，分析师对中国同店销售的平均预估为增长1.9%。
百胜集团去年10月表示，计划分拆旗下举足轻重的中国业务。这部分业务受到食品丑闻以及营销失误的困扰。百胜集团面临着近期加入公司董事会的维权股东的压力。
“我们将会完成中国业务的分拆，”公司执行长Greg Creed说。
公司宣布第四季录得净利2.75亿美元，合每股盈余0.63美元，优于上年同期的亏损8,600万美元或每股亏损0.20美元。
扣除特殊项目后的每股盈余为0.68美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师的预估值为0.66美元。
总体营收下降1.2%至39.5亿美元，不及分析师预测的40.2亿美元。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。