百胜淡化禽流感疑虑 预计肯德基年底前将在华恢复销售额

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透4月24日 - 肯德基母公司百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)高层在一次电话会议上对分析师表示，预计中国肯德基餐厅销售额将在年底前恢复，有关禽流感爆发的担忧将是短期现象。
百胜集团执行长David Novak表示，根据中国之前发生的健康危机来判断，销售需要六到九个月来恢复。公司已经出台“雷霆行动”，旨在恢复客户对肯德基品牌的信心。
“为中国消费者推出的雷霆行动意味着坚定的决心，”Novak说。他表示，公司已经淘汰了1,000家规模较小的、技术较为落后的鸡肉供应商，并且在电视上打出30秒的广告来宣传质量。
“经烹饪后的鸡肉是安全的。”Novak强调。
百胜集团高管表示，该公司计划在中国继续扩大业务；今年有可能新开700家餐厅。
百胜集团周三收报68.65美元，上涨7%。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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