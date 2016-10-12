百胜将在2019年以前将股东回报规模提高逾一倍至135亿美元

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月11日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周二表示，根据去年启动的一项计划，将在2019年之前将股东回报提升一倍多。这一消息使该股一度大涨3.8%。百胜旗下拥有必胜客、肯德基和塔可钟等连锁品牌。
该公司将于月底剥离中国分支，目前计划透过股票回购及派息等形式，将股东回报规模扩大至135亿美元。
该公司已回购大约55亿美元的股票，作为之前宣布的62亿美元资本回报计划的一部分。该公司股票总数因此已减少了大约16%。
关于额外的股东回报将有多少来自股票回购，多少来自派息，百胜没有立即提供细分数据。
公司高管称，拆分百胜中国以及将更多公司自有的餐馆出售给加盟商后，公司将更精简，并更少受到餐厅业务起伏的影响。
“这会以更低的风险实现更高的增长，”百胜执行长Greg Creed接受路透电话采访时表示。
百胜表示，拆分中国业务后余下的近36,000家餐馆中，有93%由加盟商所有。目前百胜餐馆的77%为加盟商所有，部分原因是百胜中国拥有旗下大部分餐馆。
百胜计划，到2018年底，至少98%的餐馆为加盟商所有，这可以降低成本，并使其增加对更稳定的特许经营和许可费用的依赖。
百胜中国将从11月1日起以YUMC的股号开始在纽约证交所交易，并将成为百胜集团在中国的特许公司，独家拥有肯德基、百胜客及塔可钟的经营权。
Creed说，百胜中国目前在百胜集团获利占比为45%，分拆后预计将降至14%；百胜中国将从分拆后开始支付3%的餐厅体系销售权利金予百胜集团。
百胜集团计划在2019年时把年度资本支出从2015年的约5亿美元，缩减至约1亿美元，并将削减一般及行政支出，预计在2019财年前累计可减少3亿美元。
百胜集团股价收盘上涨0.98%至88.25美元。(完)
(编译 王颖/杜明霞/李婷仪 审校 龚芳)
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