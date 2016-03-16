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中国财经 | 2016年 3月 16日 星期三 11:08 BJT

百胜集团年底前将在上海开设中国第一家Taco Bell餐厅

路透3月15日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)表示，将于2016年底前在中国开设第一家Taco Bell餐厅。百胜旗下拥有肯德基(KFC)与必胜客(Pizza Hut)等连锁餐厅。

百胜集团执行长Greg Creed周二在纽约一项消费者与零售会议中表示，中国第一家Taco Bell墨西哥食品连锁餐厅将开设在上海。

百胜集团今年准备将其中国业务分拆成一个独立的公开上市公司，整个集团在中国拥有约7,000家肯德基与必胜客餐厅。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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