百胜集团年底前将在上海开设中国第一家Taco Bell餐厅

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透3月15日 - 百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)表示，将于2016年底前在中国开设第一家Taco Bell餐厅。百胜旗下拥有肯德基(KFC)与必胜客(Pizza Hut)等连锁餐厅。
百胜集团执行长Greg Creed周二在纽约一项消费者与零售会议中表示，中国第一家Taco Bell墨西哥食品连锁餐厅将开设在上海。
百胜集团今年准备将其中国业务分拆成一个独立的公开上市公司，整个集团在中国拥有约7,000家肯德基与必胜客餐厅。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)