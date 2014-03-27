肯德基在华玩“变身”

浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份 成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透上海3月27日 -百胜集团(YUM.N)旗下的肯德基在中国市场发起“菜单大革新”活动和宣传攻势，以摆脱2012年食品安全恐慌带来的阴影，同时与对手展开竞争。
百胜集团周四在声明称，肯德基计划对中国菜单进行“史无前例的”革新，将邀请一些中国明星做代言，同时还会对店面设计和产品包装进行改版。
2012年发生的“速生鸡”事件，让肯德基在华业务受到重创。
百胜餐饮集团中国事业部主席兼首席执行官苏敬轼在声明中称，肯德基的这次革新活动涉及新的店面设计、新的产品包装、在数字媒体方面的新尝试等，以协助提振营销。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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