肯德基在华玩“变身”

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海3月27日 - 百胜集团 旗下的肯德基在中国市场发起“菜单大革新”活动和宣传攻势，以摆脱2012年食品安全恐慌带来的阴影，同时与对手展开竞争。
百胜集团周四在声明称，肯德基计划对中国菜单进行“史无前例的”革新，将邀请一些中国明星做代言，同时还会对店面设计和产品包装进行改版。
2012年发生的“速生鸡”事件，让肯德基在华业务受到重创。
百胜餐饮集团中国事业部主席兼首席执行官苏敬轼在声明中称，肯德基的这次革新活动涉及新的店面设计、新的产品包装、在数字媒体方面的新尝试等，以协助提振营销。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10