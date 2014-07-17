百胜集团中国业绩回升 但印度市场及必胜客品牌表现欠佳

美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价
路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透7月16日 - 百胜集团(Yum Brands)周三表示，旗下肯德基在其最大市场--中国的业绩有所回升，但盘后股价仍下跌超过2%，因印度市场、塔可钟(Taco Bell)、必胜客(Pizza Hut)等事业表现令人失望。
百胜集团第二季中国同店营收增长15%，其中肯德基业绩跳升21%，但必胜客欢乐餐厅业绩持平。
Consensus Metrix调查分析的预估为百胜集团中国营收将成长11.4%。
百胜集团第二季末在中国拥有6,387家餐厅，其中绝大多数为肯德基，而中国去年对公司总体营业利润的贡献度为35%。
印度同店营收下滑2%，分析师则是预期成长1.6%。
塔可钟的同店营收成长2%，必胜客则是下滑3%。Consensus Metrix调查分析的预估分别为成长3.6%及成长0.1%。
百胜集团同时公布6月14日止第二季净利为3.34亿美元，每股获利0.73美元，上年同期分别为2.81亿美元及0.61美元。
百胜集团表示，正朝向全年每股获利成长至少20%的预估迈进；该公司将于周四召开分析师电话会议。
百胜集团盘后股价下跌2.3%至80.81美元，但仍接近52周高点。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透悉尼4月19日 - 英镑周三在亚洲市场表现突出，因外界猜测，英国首相特雷莎·梅突然要求提前举行大选，可能最终会在退欧过程中产生更有利市场的结果。