百胜集团中国业绩回升 但印度市场及必胜客品牌表现欠佳

路透7月16日 - 百胜集团(Yum Brands)周三表示，旗下肯德基在其最大市场--中国的业绩有所回升，但盘后股价仍下跌超过2%，因印度市场、塔可钟(Taco Bell)、必胜客(Pizza Hut)等事业表现令人失望。

百胜集团第二季中国同店营收增长15%，其中肯德基业绩跳升21%，但必胜客欢乐餐厅业绩持平。

Consensus Metrix调查分析的预估为百胜集团中国营收将成长11.4%。

百胜集团第二季末在中国拥有6,387家餐厅，其中绝大多数为肯德基，而中国去年对公司总体营业利润的贡献度为35%。

印度同店营收下滑2%，分析师则是预期成长1.6%。

塔可钟的同店营收成长2%，必胜客则是下滑3%。Consensus Metrix调查分析的预估分别为成长3.6%及成长0.1%。

百胜集团同时公布6月14日止第二季净利为3.34亿美元，每股获利0.73美元，上年同期分别为2.81亿美元及0.61美元。

百胜集团表示，正朝向全年每股获利成长至少20%的预估迈进；该公司将于周四召开分析师电话会议。

百胜集团盘后股价下跌2.3%至80.81美元，但仍接近52周高点。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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