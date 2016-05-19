淡马锡及中投KKR团队皆进入百胜中国股权第二轮竞购--消息

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透纽约/新加坡5月19日 - 多名知情消息人士向路透披露，新加坡国有投资机构淡马锡控股，以及一个成员涵盖中投公司与私募巨擘KKR(KKR.N)的企业团队，都已晋级竞购百胜集团(YUM.N)中国业务少数股权的第二轮名单。
消息人士称，另一个有私募色彩的团队也晋级第二轮，但尚无法确认团队身份。
在维权股东施压下，百胜集团计划年底前将旗下7,205家中国餐厅业务分拆独立。
消息人士称，百胜中国业务约20%股权的第二回合竞购预定本月底前进行。因消息属机密性质，消息人士不愿具名。
上述消息人士补充称，以约10亿美元的核心获利来计算，百胜旗下整个中国业务估值在80-110亿美元之间。
消息人士说，一些竞购方希望购入中国业务的控股权，但他们指出，百胜坚持出售少数股权，因为这样更有利减少税额。
他们补充道，如果百胜不出售控股权，竞购方是否还有兴致继续交易，这一点不太明朗。
百胜中国第一季营收增幅超过华尔街预期，提升对百胜获利引擎显示出稳定迹象的希望。之前几个季度其营收情况都令人失望。
淡马锡和KKR拒绝置评。中国主权财富基金中投公司也未立即回复置评要求。
百胜一位发言人表示，“我们计划在2016年底以前通过分拆交易使百胜和百胜中国成为两个强大的独立公司，自宣布该计划以来，我们持续取得良好进展。”(完)
(编译 蔡美珍/李爽 审校 于春红/高琦)
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