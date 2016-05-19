淡马锡及中投KKR团队皆进入百胜中国股权第二轮竞购--消息

路透纽约/新加坡5月19日 - 多名知情消息人士向路透披露，新加坡国有投资机构淡马锡控股，以及一个成员涵盖中投公司与私募巨擘KKR(KKR.N)的企业团队，都已晋级竞购百胜集团(YUM.N)中国业务少数股权的第二轮名单。

消息人士称，另一个有私募色彩的团队也晋级第二轮，但尚无法确认团队身份。

在维权股东施压下，百胜集团计划年底前将旗下7,205家中国餐厅业务分拆独立。

消息人士称，百胜中国业务约20%股权的第二回合竞购预定本月底前进行。因消息属机密性质，消息人士不愿具名。

上述消息人士补充称，以约10亿美元的核心获利来计算，百胜旗下整个中国业务估值在80-110亿美元之间。

消息人士说，一些竞购方希望购入中国业务的控股权，但他们指出，百胜坚持出售少数股权，因为这样更有利减少税额。

他们补充道，如果百胜不出售控股权，竞购方是否还有兴致继续交易，这一点不太明朗。

百胜中国第一季营收增幅超过华尔街预期，提升对百胜获利引擎显示出稳定迹象的希望。之前几个季度其营收情况都令人失望。

淡马锡和KKR拒绝置评。中国主权财富基金中投公司也未立即回复置评要求。

百胜一位发言人表示，“我们计划在2016年底以前通过分拆交易使百胜和百胜中国成为两个强大的独立公司，自宣布该计划以来，我们持续取得良好进展。”(完)