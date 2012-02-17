人民币名义有效汇率连续六个月上行

中国1月人民币名义有效汇率连续六个月走升，虽然实际有效汇率环比下跌，但这仅是暂时现象，有效汇率年内升值的趋势并未扭转。业内人士表示，新年伊始进出口即双双陷入负增长，但人民币并未停止升值步伐，贸易顺差的扩大则无异於雪上加霜，料年内人民币名义和实际有效汇率将呈现双升态势。路透