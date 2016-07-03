韵达货运拟借壳新海股份上市 作价180亿元

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海7月2日 - 又一家中国快递企业将通过借壳方式登陆A股市场。宁波新海电气股份有限公司(002120.SZ)周六公告称，拟以全部资产及负债与快递企业韵达货运100%股权进行置换，差额部分通过向韵达股东发行股份购买；韵达货运全部股权作价180亿元人民币。
新海股份本次置出资产初步作价6.61亿元，置入的韵达货运股权资产作价180亿元；两者差额173.39亿元，由新海向韵达股东发行8.76亿股购买，发行价格为19.79元/股。
交易完成后，韵达货运将成为新海股份的全资子公司，聂腾云、陈立英夫妇及一致行动人则成为新海实际控制人，直接和间接共持有公司总股本的70.12%。
韵达货运股东方承诺，韵达2016、2017、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.30亿元、13.60亿元和15.60亿元，否则将履行相应补偿义务。
以业务量计算，中国自2014年起超过美国，成为全球第一大快递市场。国家邮政局数据显示，2015年全国快递业务量206.7亿件，全国快递业务收入2,769.6亿元。
韵达货运成立于1999年，目前业务覆盖全国31个省、市、自治区以及英国、荷兰、加拿大等多个国家和地区，拥有2,800余家加盟商及20,000余家配送网点，设有54个直营转运中心，2015年业务单量超过21亿件。
去年12月以来，已有申通、圆通、顺丰三家快递行业知名企业陆续公布借壳上市计划，分别借壳艾迪西(002468.SZ)、大杨创世(600233.SS)和鼎泰新材(002352.SZ)，估值依次为169亿元、175亿元和433亿元。
新海股份股票自5月23日起停牌至今，停牌前收报20.48元。（完）
参看详情，请点选 here
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。