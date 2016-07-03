韵达货运拟借壳新海股份上市 作价180亿元

路透上海7月2日 - 又一家中国快递企业将通过借壳方式登陆A股市场。宁波新海电气股份有限公司(002120.SZ)周六公告称，拟以全部资产及负债与快递企业韵达货运100%股权进行置换，差额部分通过向韵达股东发行股份购买；韵达货运全部股权作价180亿元人民币。

新海股份本次置出资产初步作价6.61亿元，置入的韵达货运股权资产作价180亿元；两者差额173.39亿元，由新海向韵达股东发行8.76亿股购买，发行价格为19.79元/股。

交易完成后，韵达货运将成为新海股份的全资子公司，聂腾云、陈立英夫妇及一致行动人则成为新海实际控制人，直接和间接共持有公司总股本的70.12%。

韵达货运股东方承诺，韵达2016、2017、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.30亿元、13.60亿元和15.60亿元，否则将履行相应补偿义务。

以业务量计算，中国自2014年起超过美国，成为全球第一大快递市场。国家邮政局数据显示，2015年全国快递业务量206.7亿件，全国快递业务收入2,769.6亿元。

韵达货运成立于1999年，目前业务覆盖全国31个省、市、自治区以及英国、荷兰、加拿大等多个国家和地区，拥有2,800余家加盟商及20,000余家配送网点，设有54个直营转运中心，2015年业务单量超过21亿件。

去年12月以来，已有申通、圆通、顺丰三家快递行业知名企业陆续公布借壳上市计划，分别借壳艾迪西(002468.SZ)、大杨创世(600233.SS)和鼎泰新材(002352.SZ)，估值依次为169亿元、175亿元和433亿元。

新海股份股票自5月23日起停牌至今，停牌前收报20.48元。（完）

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