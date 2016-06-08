云锋基金提起对爱康国宾私有化收购 美年健康退出竞购

路透上海6月8日 - 中国体检业巨头爱康国宾(KANG.O)私有化竞购又起波折，在公司首席执行官（CEO）张黎刚牵头财团稍早宣布退出后，其竞争者美年健康(002044.SZ)牵头的财团周二亦宣布退出，而阿里巴巴(BABA.N)董事长马云参与的云锋基金同日提出新的私有化要约。

据爱康国宾网站，周二已收到云锋基金的收购要约，计划以每股ADS（美国存托股份）20-25美元或每股普通股40-50美元价格收购爱康国宾的全部股份，这与美年健康财团之前提出最新报价每股ADS 25美元相近。

而美年健康周三早间公告称，基于爱康国宾私有化进程的最新变化，公司参与的买方团综合考虑各方面的因素，决定不再向爱康国宾呈递有约束力的收购要约，公司亦决定退出买方团。

去年8月，张黎刚联合私募基金方源资本发起对爱康的私有化，美年健康与中国平安、红杉资本等组成的财团11月加入竞购，之后阿里巴巴投资和中国人寿投资控股加入了张黎刚方面的财团。双方数次提高报价，爱康国宾还启动“毒丸计划”，以阻止美年健康的恶意收购。

云锋基金是马云与分众传媒前董事会联合主席虞锋于2010年发起成立的私募基金，该基金已投资多个知名公司，包括优酷YOKUN.MX、小米、蚂蚁金服、菜鸟网络、华谊兄弟(300027.SZ)等。

爱康国宾ADS周二收报19.97美元，跌1.15美元或5.45%。（完）