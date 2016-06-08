云锋基金提起对爱康国宾私有化收购 美年健康退出竞购

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月8日 - 中国体检业巨头爱康国宾(KANG.O)私有化竞购又起波折，在公司首席执行官（CEO）张黎刚牵头财团稍早宣布退出后，其竞争者美年健康(002044.SZ)牵头的财团周二亦宣布退出，而阿里巴巴(BABA.N)董事长马云参与的云锋基金同日提出新的私有化要约。
据爱康国宾网站，周二已收到云锋基金的收购要约，计划以每股ADS（美国存托股份）20-25美元或每股普通股40-50美元价格收购爱康国宾的全部股份，这与美年健康财团之前提出最新报价每股ADS 25美元相近。
而美年健康周三早间公告称，基于爱康国宾私有化进程的最新变化，公司参与的买方团综合考虑各方面的因素，决定不再向爱康国宾呈递有约束力的收购要约，公司亦决定退出买方团。
去年8月，张黎刚联合私募基金方源资本发起对爱康的私有化，美年健康与中国平安、红杉资本等组成的财团11月加入竞购，之后阿里巴巴投资和中国人寿投资控股加入了张黎刚方面的财团。双方数次提高报价，爱康国宾还启动“毒丸计划”，以阻止美年健康的恶意收购。
云锋基金是马云与分众传媒前董事会联合主席虞锋于2010年发起成立的私募基金，该基金已投资多个知名公司，包括优酷YOKUN.MX、小米、蚂蚁金服、菜鸟网络、华谊兄弟(300027.SZ)等。
爱康国宾ADS周二收报19.97美元，跌1.15美元或5.45%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。