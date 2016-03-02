云峰PPN违约或影响绿地市场声誉 并影响其再融资--中金

路透上海3月2日 - 中国大型投行--中金公司最新简评报告指出，云峰PPN出现违约，而其原实际控制人绿地控股集团此前已与云峰集团解除托管关系，从法律关系上讲，绿地确实不对云峰债券承担担保或兜底责任；但该事件仍可能对于绿地控股的资本市场声誉造成负面影响，从而可能影响其再融资。

财新周一报导称，云峰PPN发生违约，其存续债券PPN金额高达66亿元。违约原因除煤炭业务恶化影响偿债能力外，直接触发因素与原实际控制人绿地控股解除股权托管后导致的再融资渠道收紧有关，间接引发投资者对于绿地信用资质的关注。

中金报告称，上海云峰（集团）有限公司2012年和2013年曾多次发行短融，均已到期并按时兑付。2014年以来公司先后发行9期PPN（非公开定向债务融资工具），目前存续的有7期，总规模66亿元。

而据财新报导，上述7支PPN中，15云峰PPN003及15云峰PPN005到期时间分别为2016年5月13日及2016年9月18日。但在2015年11月4日，这两只债券已触及回售条件，债权人选择回售，应在2016年1月31日行权。

触及回售的原因是两只债券发行文件中规定，若每季度末公司资产负债率（合并报表）超过85%则触及回售条款，而云峰15年3季报触发了这条红线。截至目前，云峰集团并未偿付这部分回售资金，构成实质性违约。

另外据财经网报导，应于17年1月到期的15云峰PPN001也未能于今年1月按时支付利息。如果加上这一只，云峰实质违约的PPN目前为三只。

中金指出，云峰集团再融资主要依赖原实际控制人绿地的隐形信用背书，而银行包括PPN投资者等债权人愿意对其融资应该也是主要考虑了绿地集团对云峰的支持和增信。

绿地控股15年10月解除对云峰的股权托管导致实际控制人变更使得公司融资渠道收紧；在公司自身现金流产生能力已经下降的情况下，又遭遇实际控制人变更，引发债权人对其偿债能力的看法变化，从而收缩授信，加快了公司的流动性枯竭，最终导致PPN违约。

中金并表示，绿地控股集团也有较多存续债券，很多投资者也关心该事件对绿地的影响。单纯云峰事件对于绿地控股集团经营和财务层面的影响都很小，但可能产生一定的负面声誉影响，从而间接影响再融资。

由于绿地刚刚完成借壳上市和公司债发行不久，下属企业违约并解除托管，使得投资者对于绿地报表可信度的疑虑增加。此外考虑到绿地控股集团目前无实际控制人，近年投资激进，目前偿债压力已经较重，且布局集中于二线城市，后续销售回款存在不确定性。特别是该事件表明公司管理战略等方面存在一定不足，可能对其后续融资产生一定负面影响。

中金认为，本次事件的启示包括：首先，在信用分析考虑股东支持时，必须充分考虑持股比例、子公司对股东的重要性、是否主业投资等多方面因素来衡量股东支持意愿，对于托管股权需要特别谨慎。

其次，虽然15年房地产债券融资渠道打开，为房地产企业降低融资成本和缓解短期再融资压力起到了很好的作用，但房地产行业长期趋势仍不明朗，而且不同开发商的个体差异非常大。对于投资较为激进、并且布局多在三四线城市的发行人仍需谨慎。此外从绿地的案例看，投资激进的发行人管理难度也较高，易出现事件风险从而导致估值波动。

第三， 债券提前到期条款的出现说明投资者保护制度开始完善，但具体条款设置还有很大的丰富空间。此外，对于没有相关条款保护的债券投资者，投资时需特别关注发行人是否有其他债务设置了限制性条款。（完）