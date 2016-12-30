云南白药称其控股股东引入新华都为战投 后者增资约254亿元

沪综指收高1.4%创逾一个半月最大单日升幅 金融地产股领涨
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周四收高1.4%，创逾一个半月最大单日升幅。分析师指出，今日大盘低开高走，午后在金融地产股的带动下大幅拉升。近期市场不断引导价值投资，资金从绩差股票流出后转向蓝筹绩优股，助推股指回升，料后市大盘有望继续震荡反弹。
路透上海12月30日 - 中国云南白药集团股份有限公司(000538.SZ)周五公告称，控股股东云南白药控股有限公司拟通过增资方式引入新华都实业集团股份有限公司，新华都实业拟向白药控股增资约254亿元人民币，并获得白药控股50%的股权。
公告显示，通过新华都实业对云南白药控股单方进行增资，使得在本次交易完成后实现云南省国资委和新华都分别持有白药控股50%的股权为目的，新华都将向白药控股增资约253.695亿元。
通过此次混合所有制改革，云南白药控股将引入长期战略合作伙伴，建立更为灵活的体制机制和更加市场化的治理结构，从而更好地适应市场竞争。同时，白药控股可引入资金实现规模扩张，发展增量业务。
公告并称，交易完成后，云南白药控股仍持有上市公司41.52%的股份，仍为公司的控股股东，白药控股将继续保持上市公司的独立性。
新华都实业集团旗下有上市公司新华都(002264.SZ)。
因筹划重大事项，云南白药自7月19日起停牌，停牌前收报69.23元。（完）
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。