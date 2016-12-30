云南白药称其控股股东引入新华都为战投 后者增资约254亿元

路透上海12月30日 - 中国云南白药集团股份有限公司(000538.SZ)周五公告称，控股股东云南白药控股有限公司拟通过增资方式引入新华都实业集团股份有限公司，新华都实业拟向白药控股增资约254亿元人民币，并获得白药控股50%的股权。

公告显示，通过新华都实业对云南白药控股单方进行增资，使得在本次交易完成后实现云南省国资委和新华都分别持有白药控股50%的股权为目的，新华都将向白药控股增资约253.695亿元。

通过此次混合所有制改革，云南白药控股将引入长期战略合作伙伴，建立更为灵活的体制机制和更加市场化的治理结构，从而更好地适应市场竞争。同时，白药控股可引入资金实现规模扩张，发展增量业务。

公告并称，交易完成后，云南白药控股仍持有上市公司41.52%的股份，仍为公司的控股股东，白药控股将继续保持上市公司的独立性。

新华都实业集团旗下有上市公司新华都(002264.SZ)。

因筹划重大事项，云南白药自7月19日起停牌，停牌前收报69.23元。（完）