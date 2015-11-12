云南煤化工集团债务逾期 政府是否“兜底”值得关注--中债资信

路透上海11月12日 - 就中国云南煤化工集团债务逾期事件，中债资信周四发布报告称，整体来看，云南省政府对该公司的支持意愿比较强，但需要注意该省经济状况一般，财力相对有限。国企刚性兑付已然打破，且应急基金等筹集和实施需要时间，政府“兜底”进展和效果需进一步关注。

中债资信信用风险预警组撰写的报告认为，目前看，云南煤化工短期很难扭亏困局。虽然公司计划通过引入战略投资者、业务分拆、资产证券化等手段，盘活优质资产，改善经营状况，计划五年内脱困，但目前并无实质进展，且未来的效果尚存在很大不确定性。

云南煤化工周三公告，由于煤炭、煤化工行业景气度下降，公司主营业务盈利能力下降，持续出现经营亏损；同时，融资规模持续增长，现金流压力较大，资金链紧张，出现未能清偿到期债务的逾期情况。

截至10月30日，云南煤化工及下属子公司债务逾期13.05亿元人民币，其中：信托融资6.43亿元、信用证3.42亿元、融资租赁2.07亿元、银行贷款0.76亿元、银行承兑汇票0.20亿元、委托贷款0.16亿元。

报告指出，云南煤化工有两只中票、五只私募债存续。其中12云煤化MTN1和14云煤化PPN004均无担保，分别将于12月10日和12月19日付息，届时将需付息19,262万元。从目前状况来看，依靠自身资金付息难度很大，中债资信将保持关注。(完)

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