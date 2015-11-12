云南煤化工集团债务逾期 政府是否“兜底”值得关注--中债资信

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月12日 - 就中国云南煤化工集团债务逾期事件，中债资信周四发布报告称，整体来看，云南省政府对该公司的支持意愿比较强，但需要注意该省经济状况一般，财力相对有限。国企刚性兑付已然打破，且应急基金等筹集和实施需要时间，政府“兜底”进展和效果需进一步关注。
中债资信信用风险预警组撰写的报告认为，目前看，云南煤化工短期很难扭亏困局。虽然公司计划通过引入战略投资者、业务分拆、资产证券化等手段，盘活优质资产，改善经营状况，计划五年内脱困，但目前并无实质进展，且未来的效果尚存在很大不确定性。
云南煤化工周三公告，由于煤炭、煤化工行业景气度下降，公司主营业务盈利能力下降，持续出现经营亏损；同时，融资规模持续增长，现金流压力较大，资金链紧张，出现未能清偿到期债务的逾期情况。
截至10月30日，云南煤化工及下属子公司债务逾期13.05亿元人民币，其中：信托融资6.43亿元、信用证3.42亿元、融资租赁2.07亿元、银行贷款0.76亿元、银行承兑汇票0.20亿元、委托贷款0.16亿元。
报告指出，云南煤化工有两只中票、五只私募债存续。其中12云煤化MTN1和14云煤化PPN004均无担保，分别将于12月10日和12月19日付息，届时将需付息19,262万元。从目前状况来看，依靠自身资金付息难度很大，中债资信将保持关注。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。