云南广西建沿边金融改革试验区方案出台 增强人民币竞争力

中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
路透北京11月26日 -最近云南及广西建设沿边金融综合改革试验区总体方案出台，中国人民银行行长周小川表示，方案总体思路是全面提升跨境金融服务水平，推动资本市场对外开放和扩大人民币跨境使用，逐步增强人民币在东盟和南亚国家的竞争力、影响力和辐射力。
周二刊登在央行网站的新闻稿引述周小川的话称，方案指导思想包括整合西南边陲民族地区金融资源，以跨境金融业务创新为主线，探索实现人民币资本项目可兑换多种途径，提高贸易投资便利化程度，促进与周边国家建立更紧密经贸金融合作关系。
此外，他并指出，方案肩负任务主要包括推动跨境人民币业务创新、完善金融组织体系、培育发展多层次资本市场、推进保险市场发展、建立金融改革风险防范机制等等10个方面。
“主要目标是经过5年左右的努力，初步建立与试验区经济社会发展水平相匹配的多元化现代金融体系...金融支持沿边各经贸发展的广度和深度进一步拓展，金融服务实体经济的能力进一步提高，云南省、广西自治区与东盟和南亚国家经贸金融合作关系更加紧密，对周边地区国际影响力不断增强。”他说。
周小川指出，云南、广西与东盟是邻居，具有区位优势，改革开放以来，边贸发展很快，有着巨大的潜力和战略意义。这次方案的出台，将促进沿边金融试验区先行先试，在风险可控的前提下大胆探索。(完)
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(发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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