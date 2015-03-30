中国雨润食品主要股东祝义材遭内地检察机关监视居住

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透香港3月30日 - 中国大型肉制品生产商--中国雨润食品(1068.HK)周一称，公司主要股东兼名誉主席祝义材自上周一（23日）起被内地检察机关在中国境内执行指定居所监视居住的措施。
公司的声明称，该消息由祝义材的家属通知，公司确认并未收到该检察机关或任何其他监管、政府或司法机构发出有关该措施之任何法律文件，董事会并不知悉其他相关资料。
雨润食品股份上周五暂停买卖，公司并原订于当天举行董事会审议去年度业绩。公司表示，由于审计师及公司均需要时间了解祝义材被监视居住的措施细节，研究是否对该全年业绩有任何重大影响，因此需要更多时间完成该全年业绩，故将董事会会议延期至明日（31日）举行。雨润食品股份将继续暂停买卖。
祝义材是亦为雨润食品的董事会高级顾问，但现时并无参与公司的日常营运。他申报持有雨润食品约4.707亿股股份权益，占全部已发行股本约25.82%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”