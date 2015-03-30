中国雨润食品主要股东祝义材遭内地检察机关监视居住

路透香港3月30日 - 中国大型肉制品生产商--中国雨润食品(1068.HK)周一称，公司主要股东兼名誉主席祝义材自上周一（23日）起被内地检察机关在中国境内执行指定居所监视居住的措施。

公司的声明称，该消息由祝义材的家属通知，公司确认并未收到该检察机关或任何其他监管、政府或司法机构发出有关该措施之任何法律文件，董事会并不知悉其他相关资料。

雨润食品股份上周五暂停买卖，公司并原订于当天举行董事会审议去年度业绩。公司表示，由于审计师及公司均需要时间了解祝义材被监视居住的措施细节，研究是否对该全年业绩有任何重大影响，因此需要更多时间完成该全年业绩，故将董事会会议延期至明日（31日）举行。雨润食品股份将继续暂停买卖。

祝义材是亦为雨润食品的董事会高级顾问，但现时并无参与公司的日常营运。他申报持有雨润食品约4.707亿股股份权益，占全部已发行股本约25.82%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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