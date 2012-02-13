雨润暴跌收创逾一个月低点 业绩谜云招致券商“减码”

* 雨润去年净利将大降38%

* 猪价高涨及消费者信心不佳打击获利

* 分析师称无法评估获利前景,保守以待

* 收盘重挫20%至逾一个月低点,短期仍偏疲

路透香港2月13日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品(1068.HK)周一收盘跌至逾一个月来低点.分析师指出,雨润管理层未能就业绩出乎意料之大衰退的原因作出清楚说明,令市场对该股疑虑渐深,倾向减码以对,短期股价料偏疲.

雨润管理层将年度净利将大降近四成的原因,归因於媒体负面报导导致产品销售情况不佳,和生猪价格上涨.分析师指出,由雨润获利预警看来,下半年净利衰退将超过九成,

"管理层在电话会议说的,和公告差不多,没有更新的讯息,也没能够回答细项数字……信息不透明,股价一定是先跌下来再说."一不愿具名的上海分析师说.

他及其他分析师指出,媒体负面报导至去年10月中以後渐渐平息,且比起竞争对手雨润情况并不严重,市场对於负面报导的影响力能持续至第四季感到吃惊,且对於今年第一季的看法也趋向保守.

雨润上周五晚间公告称,由於生猪成本大幅上升,以及媒体负面报导持续影响消费者信心,2011年度净利润同比将下降约38%.公司称集团的营运状况渐趋平稳,董事会有信心集团业务逐步恢复正常.

两润2010年度净利为27.28亿港元,据此计算,2011年度净利约在16.9亿港元,与中期净利16.09亿相较,下半年净利可能不到1亿港元,与上半年相较衰退幅度逾90%.

未来资产集团发布报告称,"雨润第四季表现反映出消费者对於集团产品信心不佳,这令公司获利情况短期内并不明朗."

雨润收盘重挫20.32%至10.90港元,为1月4日10.68港元以来最低,并为港股中跌幅最大;大盘恒生指数.HSI则是小涨0.50%.

今日下跌,也让雨润今年以来最高约34%的涨幅,几乎一扫而空,至收盘仅逾6.9%升幅.

**获利前景陷谜云,能见度有限**

雨润上周五晚间抛出的获利预警令分析师大吃一惊,且在无法评估获利展望下,不少投行纷纷下调公司评级及目标价.

"公司突然抛出一个下降38%的消息,显然跟市场的沟通不够,这也算是公司治理上的问题."前述位於上海的券商分析师说.他基於公司政策,无法具名评论.

花旗则在策略报告说,很难理解为什麽负面报导对雨润的影响这麽大,"虽然管理层声称最坏的情况已经过去,但我们认为雨润毛利何时可回升的能见度极有限."

花旗分别大砍雨润2012年及2013年净利预估76%、43%,评级"卖出",目标价调低至9港元.

野村证券称相较於竞争对手的负面消息,雨润的情况并不特别严重,但公司业务回升的速度较预期慢,这显示管理层在品牌重建的执行力令人担心.

基於业绩回升所需时间可能较预期久,野村证券将雨润2012年度核心净利下调55%,评级由"买进"调降至"减码",目标价格减至9.5港元.

雨润去年下半年陆续传出问题肉消息,继7月暂停旗下一家在陕西的渭南生秦肉类加工厂的生产并展开自查後,9月又在某供应商一批生猪中检测一头猪只对禁药"瘦肉精"药呈阳性反应,并立即进行销毁.股价在9月时跌至近三年来低点7.45港元.

**食品安全受重视**

分析师表示,尽管中国民生消费类股被视为是欧债危机当头下较不受影响的板块,然而,随着政府及消费者对於食品安全等议题愈发重视,市场对於成长稳定且风险控制得当的企业将较为青睐,对於雨润等民营企业则会采取守势.

星展唯高达在一份报告指出,"投资者对於涉入食品安全及公司治理的公司,投资意愿降低."该券商建议卖出雨润,买进蒙牛(2319.HK)、中国食品(0506.HK)等大型国企.

"对这个行业来说,品牌是很重要的资产,一旦受损了,要花很长的时间重拾形象,"丰盛金融资产管理董事黄国英说.

雨润主席祝义材在公告里称,"集团已於过去数月已经采取一切可行的方法和措施恢复业务及维持市场份额,确保该等短期的挑战不会对集团的未来发展产生长远的影响."

除了雨润以外,先前被报导产品可能涉及宣传不实的味千中国(0538.HK),上周五也公告称因媒体报导导致收入减少以及公司雇员购股权的开支,至2011年12月31日止年度净利将较上年度大幅减少.公司未说明减少幅度.(完)

--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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